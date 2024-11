Tutto.tv - Barbara dà della poco di buono a Ilaria a UeD, poi piange: interviene Maria

Nella puntata del 6 novembre di Uomini e Donne si è partiti da Gemma Galgani e Fabio. La conoscenza tra i due sta davvero decollando, sta di fatto che hanno trascorso un’esterna molto romantica. Successivamente, però, si è parlato anche di altro e c’è stata una scenata da parte diDe Santi. Ecco tutto quello che è successo. La storia tra Gemma e Fabio decolla, delusione perEra da tempo che Gemma Galgani non appariva così radiosa e solare in compagnia di un uomo. La puntata di oggi di UeD, infatti, è cominciata con un blocco dedicato alla donna e a Fabio. I due sono usciti insieme ed hanno passato dei momenti molto piacevoli, dove ci sono stati anche dei baci sulle labbra. Il bacio vero e proprio, però, non c’è ancora stato. Tina Cipollari ha iniziato a gufare questa storia ammettendo di credere che a breve lui mollerà la dama.