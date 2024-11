Atp Finals 2024 Panatta | Sinner favorito a Torino Doping? Uno scandalo se venisse sospeso

Leggi tutto su Sportface.it

Adrianoha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in vista delle Atpdi, parlando soprattutto di Jannik: “Tra quelli che saranno aè quello che sta giocando meglio: è senza dubbio il, la classifica parla chiaro. Dopo di lui scelgo Alcaraz, al di là del ranking. Sepuò soffrire la pressione del pubblico italiano? Non credo. Quando gioca è sempre molto concentrato e sereno e non mi sembra che certe cose lo impensieriscano. Certo, quando nel 2021 sostituì Berrettini sentì la pressione, ma dopo tre anni è un’altra persona ed è maturato da ogni punto di vista“. “è diventato una specie di rockstar, con tanto di fan che lo aspettano sotto gli alberghi. È davvero molto amato, non solo in Italia, ed è un fenomeno di grande novità che fa bene al tennis, perciò dobbiamo esserne tutti contenti – ha aggiunto, per poi spendere due parole su Novak Djokovic – Quando si muove lo fa soltanto per vincere, perciò se salta leè perché probabilmente non si sente al meglio“.