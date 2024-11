Tvpertutti.it - Ascolti TV ieri La Talpa: flop Diletta Leotta e ritorno noioso

Dopo anni di attesa e annunci, Laè finalmente tornata sul piccolo schermo, ma per i nostalgici del format originale, il debutto della nuova edizione ha riservato più delusioni che emozioni. Il reality, che in passato aveva conquistato il pubblico con atmosfere esotiche e prove avvincenti, ha subito un restyling che, fin da subito, ha evidenziato delle lacune. La conduzione di, la mancanza di una diretta e l'assenza di un vero studio sono solo alcuni degli elementi che hanno trasformato questo revival in uno spettacolo che sembra aver perso la propria identità. GliTV diper Lahanno registrato 2.250.000 telespettatori per una share del 14%. Dati Auditel che, molto probabilmente, caleranno di puntata in puntata. Il sentiment sui social è davvero negativo; mancano tutta una serie di elementi che davano il brivido al programma.