Puntomagazine.it - Arrestato un 19enne per rapina aggravata e lesioni in una tabaccheria di Napoli

Giovane detenuto accusato die aggressione ai danni di una: incastrato da impronte digitali e videosorveglianza Su delega del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di, si comunica che stamattina la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un, ritenuto gravemente indiziato dei delitti dipluri, detenzione e porto abusivo di armi eaggravate in concorso con altri soggetti in corso di identificazione. Nello specifico, nella mattinata del 14 dicembre 2023 cinque soggetti travisati, di cui uno armato di pistola, hanno perpetrato unaai danni di unasita in questa via Ulisse Proto Giurleo, asportando dal registratore di cassa circa 500 euro e tabacchi per un valore complessivo di 3200 euro.