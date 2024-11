Zon.it - Anticipazioni Endless Love, la puntata di oggi 6 Novembre

Leggi tutto su Zon.it

La nuova serie televisiva turca, vincitrice dell’International Emmy Award, racconta la storia di Kemal, un giovane di umili origini, e Nihan, una ragazza proveniente da una famiglia benestante. Il loro amore nasce dopo essersi incontrati casualmente su un autobus. Segui ledisu Zon.it., ladiNihan è infuriata con Emir per aver diffuso una notizia falsa su Deniz ma non riesce a convincerlo a ritirarla. Kemal invece si presenta da Zeynep e la accusa di mentire e di nascondere informazioni su Ozan, sospettando sia stata lei a provocarne la morte. Impaurita, Zeynep confessa di essere incinta di Emir scatenando la furiosa reazione del fratello che la lascia distrutta e in lacrime, asserendo che avrebbe preferito vederla morta al posto di Ozan.