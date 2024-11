Isaechia.it - Amici, amato ex alunno nel corpo di ballo del tour di Laura Pausini: l’annuncio social

Un ex protagonista didi Maria De Filippi è entrato neldideldi. Stiamo parlando di Nicholas Borgogni, che ha partecipato alla ventitreesima edizione del talent show di Canale 5 che ha visto trionfare la cantante Sarah Toscano. Il ballerino, in passato neldide Il Cantante Mascherato, è partito insieme alla celebre cantante in occasione del suo WorldWinter 2024. La prima tappa dello show già sold out si è svolta il 4 novembre a Londra, all’O2 Shepherd’s Bush Empire. Ilattraverserà l’Europa sposandosi a Marsiglia, Malaga, Pamplona, Ginevra, Basilea, Monaco, Sofia, Belgrado, Lubiana e, ovviamente, l’Italia. Qui laè attesa a Livorno, Torino, Messina, Milano e Roma. Per il gran finale è previsto uno speciale show di Capodanno a Messina, ultima delle tre date previste in Sicilia.