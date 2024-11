Lettera43.it - Albania, la nave Libra partita verso Shengjin con a bordo otto migranti

Dopo due giorni di operazioni, lamilitare italianaha lasciato Lampedusa alla volta dell’con a. L’iniziale selezione di nove persone è stata ridotta a causa delle condizioni di salute di un uomo bengalese, giudicato troppo anziano e vulnerabile per affrontare il trasferimento. Centinaia di persone sono state sposte a un pre-screening adelle motovedette e successivamente sulla, nel tentativo di raggiungere l’obiettivo prefissato di 60,70trasferibili nei nuovi centri in. Tuttavia, soloindividui hanno soddisfatto i criteri stabiliti dal Ministero dell’Interno: adulti, maschi, soli, non vulnerabili e provenienti da Paesi considerati sicuri. La possibilità di un ritorno in Italia entro 48 ore L’operazione rientra nella procedura accelerata di frontiera per l’ingresso nei centri albanesi, una misura prevista dal governo italiano per gestire i flussi migratori.