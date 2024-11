Nerdpool.it - Agatha All Along: Cosa succederà ad Agatha e Billy nel MCU?

Leggi tutto su Nerdpool.it

Allpuò anche essere passato, ma questo non significa che sarà l’ultima volta che vedremo alcuni membri del cast nel Marvel Cinematic Universe. Un vantaggio che un universo cinematografico condiviso ha sulla concorrenza è che c’è una buona probabilità che un personaggio di un progetto possa (e spesso lo farà) apparire in un altro. Ad esempio, l’Harkness di Kathryn Hahn era il cattivo principale di WandaVision e i fan hanno apprezzato così tanto la sua interpretazione che ha partecipato allo spinoff di WandaVisionAll. Se a ciò si aggiunge la presenza di Joe Locke nel ruolo del figlio di Wanda Maximoff,Allè stato ricco di numerosi Easter eggs del. I fan hanno potuto vedereindossare il suo costume da wiccan accurato per i fumetti, e mentresi è sacrificata alla Morte (Aubrey Plaza) per salvare, la Ghostè ancora in giro per aiutarea trovare il suo fratello gemello Tommy.