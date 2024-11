Metropolitanmagazine.it - Affitti in aumentano: ecco le città italiane dove costa di più una stanza in affitto

Secondo alcune statistiche svolte da agenti immobiliari, nel corso dei primi tre mesi del 2024 il prezzo degliin Italia è cresciuto del 5,3%. Questa percentuale però è in crescita già da molto tempo. L’avvento della pandemia nel 2020 ha incentivato ancor di più l’innalzamento dei costi degli appartamenti e delle stanze in Italia. Un innalzamento ancora oggi in crescita soprattutto in alcunedel Belpaese.alle stelle al nord e al sud? Il problema del caronon è esclusiva di una sola regione o di una soladella nostra penisola. Negli ultimi tempi i prezzi delle camere insono inovunque. Specialmente al centro e nord Italia. Questo dato si spiega con la minore possibilità di acquisto di una casa che c’è in queste zone, a causa dei costi esorbitanti.