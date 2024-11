Usa | Israele più aiuti umanitari a Gaza

Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it

3.42 Il Segretario di Stato Usa,Blinken ha parlato con il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant sollecitando ulteriori azioni per aumentare in modo sostanziale gli. Lo riferiscono media israeliani, tra i quali il Jerusalem Post. Hamas, intanto ha respinto una proposta per un cessate il fuoco a breve termine e un accordo di rilascio degli ostaggi. Ad affermarlo è il Dipartimento di Stato Usa in un comunicato diffuso in occasione della telefonata di ieri tra Blinken e il Ministro degli Esteri egiziano Abdelatty.