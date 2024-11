Anticipazionitv.it - This is Me, speciale Amici-Verissimo registrazione 4 Novembre 2024: ospiti, ex allievi, esibizioni e duetti speciali

Ladiis Me del 4ha offerto un susseguirsi di emozioni, tra musica, danza e divertimento. Cone performance coinvolgenti, i protagonisti hanno dato vita a momenti unici, mostrando talento e carisma. Holden ha condiviso il palco con Mew per il nuovo singolo Grandine, mentre Sarah Toscano ha cantato con Il Volo e ha incantato con la sua voce. Anche LDA, insieme a Gigi D’Alessio, ha creato una performance indimenticabile con Primo appuntamento, supportato dal talento della ballerina Elena. Tra glianche artisti come Geppi Cucciari e i Pooh, che hanno regalato momenti di leggerezza. E il gioco vero o falso ha svelato aneddoti sorprendenti, aggiungendo brio alla serata.is Me:Holden e Sarah Toscano:emozionanti e messaggi personali La serata ha vistointense, come quelle di Holden e Sarah Toscano.