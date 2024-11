Secoloditalia.it - The Botanical Club – Milano

Leggi tutto su Secoloditalia.it

TheVia Pastrengo, 11 – 20159Tel. 02/36523846 Sito Internet: www.the.com Tipologia: ristorante / cocktail bar Prezzi: cocktail 10€, cocktail a base di gin 9/14€ Chiusura: Domenica e Lunedì OFFERTA Conferma di voto per questo locale, un classico cocktail bar nato appena qualche anno fa e impostosi sulla scena milanese in poco tempo. Due sono le sedi attive, questa del quartiere Isola che abbiamo visitato noi e l’altra in Via Tortona, proprio di fronte al Mudec, il Museo delle Culture. La carta dei cocktail prevede una prima lista che comprende i miscelati divisi per caratteristiche – Pastrengo’s signature, long drink, bitter & Co., sweet & sour – e una seconda carta dedicata interamente ai gin tonic realizzati in modi diversi. Per la nostra sosta after dinner abbiamo assaggiato il fresco e dissetante “domenicano”, che “non è il solito mojito”, così come scrivono anche sul menù, ma prevede alcuni degli stessi ingredienti del famoso cocktail, solo che qui viene utilizzato non rum bianco, bensì rum scuro della Barcelò, azienda con cui il locale collabora da tempo.