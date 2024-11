Thesocialpost.it - Terribile incidente tra camion e bus. A bordo le giovanili dell’Empoli

Leggi tutto su Thesocialpost.it

nel primo pomeriggio sull’autostrada A12 dove unche transitava in direzione Livorno a pochi chilometri dal casello Versilia, avrebbe, secondo una prima ricostruzione, tamponato un pullmino della squadra giovanile di calcio, con aquattro ragazzi che stavano andando ad allenarsi. L’è avvenuto all’altezza dell’area di servizio Versilia Ovest, lungo la carreggiata sud, poco dopo l’uscita del casello Versilia. Secondo le prime informazioni, nello scontro sarebbe rimasto ferito il conducente del mezzo pesante che è stato trasportato in condizioni gravi, ma non in pericolo di vita, all’ospedale Versilia di Lido di Camaiore. In codice verde invece i quattro ragazzi che erano adel pullman, anche loro sono stati trasportati al Versilia per gli accertamenti, mentre il resto della squadra per fortuna hanno avuto solo tanto spavento assieme ai dirigenti e lo staff tecnico.