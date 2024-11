Ilnapolista.it - Tapie era un Berlusconi all’acqua di rose, nel calcio di oggi l’unico così è Laporta (El Paìs)

Leggi tutto su Ilnapolista.it

Bernard, “undi“. Ora che una miniserie di Netflix ricostruisce la vita dell’iconico ex presidente del Marsiglia, Ello ricorda come epigono d’unche non c’è più. “Personaggi di questo tipo non sono quasi più rimasti nello sport moderno, colonizzato dai fondi di investimento, dal marketing e dall’intelligenza artificiale“, scrive Daniel Verdù.“era uno di quei vecchi presidenti di unmorente guidato da uno di quei motori interni che funzionano su scorciatoie e intuizioni. M?orto nel 2021 a causa di un cancro, era un truffatore, un avventuriero di periferia nato in una famiglia operaia del nord del paese – suo padre era un tornitore e sua madre era una casalinga – capace di fare ciò che voleva, per volare come una cometa“. “, bello, sempre abbronzato e un po’ chiacchierone, era una sorta didi