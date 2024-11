Amica.it - Rossetto marrone per l’autunno: JLo lancia la nuance cinnamocaccino

Che ilfosse uno dei colori passe-partout dell’autunno era cosa nota da tempo. Anche se ogni anno, l’impresa più ardua è capire quale sarà ladipiù tendenza della stagione. Per fortuna, per il 2024, a risolvere l’arcano ci ha pensato Jennifer Lopez che ha ribattezzato con il nome di “” (da cinnamon, ovvero cannella, più mocaccino) uno dei suoi ultimi look postati su Instagram. Uncaldo e speziato, dunque, a metà tra il cannella e mocaccino, sarà il colore labbra di tendenza per l’autunno 2024. Ma attenzione perché non dona a tutte e va abbinato con i giusti accessori. Proprio come ha mostrato JLo.caldo: a chi asta bene? Si dice che ilstia bene a tutte.