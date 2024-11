Rimettiamo l’Iss al passo con i tempi

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

Potenziamento della Medicina di base, la libera professione, le liste d’attesa, il nuovo ospedale. C’è questo e tanto altro nel decreto che rivede, a distanza di 14 anni dall’ultima volta, l’atto organizzativo e il fabbisogno dell’Istituto per la sicurezza sociale. "Una priorità – le parole del segretario di Stato alla Sanità, Mariella Mularoni nella sua relazione in Consiglio grande e generale – per garantire i servizi, potenziare quelli esistenti, rassicurare il personale sanitario mettendo in sicurezza gli organici e risolvendo alcune criticità. Abbiamo apportato alcuni correttivi per migliorare le prestazioni, nel rispetto dei principi di universalità delle cure, di economicità e razionalizzazione. Abbiamo utilizzato le risorse di cui disponiamo senza cercare di aumentare i costi. E’ stato un lavoro delicato per dare un assetto più funzionale al".