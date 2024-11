Lopinionista.it - Nucleare, Calenda: “Raccolte 60mila firme, spero di vedere Meloni presto”

MILANO – “Abbiamo raccoltoper portare ilin Italia, cosa che il governo dice di voler fare ma sta rimandando ed e’ fondamentale per un’energia piu’ indipendente dall’estero, completamente green, pero’ non intermittente come le rinnovabili e per avere un’energia, come succede in Francia, del 30% meno cara”. Lo ha detto Carlodurante un punto stampa a Milano. “La raccoltae’ andata oltre ogni aspettativa.dilail prima possibile per chiudere questo dossier e fare qualcosa”, ha aggiunto il leader di Azione. L'articolo: “di” L'Opinionista.