Thesocialpost.it - Neonato seviziato dal padre, interrogata la mamma: “Non sapevo nulla”. Regge l’ipotesi del movente economico

Un caso che sconvolge l’opinione pubblica a Padova: un giovanedi 22 anni è in arresto per maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti del figlioletto di soli cinque mesi, ora ricoverato in prognosi riservata presso la Terapia Intensiva dell’ospedale. Una vicenda di violenze inaudite, che si ritiene siano iniziate a luglio, quando il piccolo aveva appena due mesi. In giornata è stata ascoltata la madre, ventenne, che ha ribadito l’estraneità ai fatti. Gli inquirenti confermanoe seguono anche la pista del. Ecco di cosa si tratta.Leggi anche: Perugia piange Gioele, il bambino di 10 anni che sognava di diventare un campione. Il suo allenatore: “Dolore soffocante” Le parole della«Non ho fatto niente, io non gli ho fatto niente e noncosa stava succedendo», ha riferito la madre ventenne del