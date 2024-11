Anteprima24.it - Napoli, Gratteri: “Parlate e non siate proni al potere”

Tempo di lettura: 2 minuti “Dopo la morte di Falcone e Borsellino è accaduta una cosa straordinaria: i ‘gattopardi’ non si aspettavano che migliaia di ragazzi avrebbero invaso le strade di Palermo”. Lo ha detto Nicola, Procuratore della Repubblica del Tribunale didopo la proiezione del docufilm ‘Falcone e Borsellino. Il fuoco della memoria’ proiettato al Dipartimento di Scienze Politiche dell’ Università diFederico II. “I ‘gattopardi’ non si aspettavano che, col tempo, quell’onda di giovani sarebbe cresciuta. E allora hanno capito che bisognava parlare bene di Falcone e Borsellino come eroi”, ha detto davanti ad un’aula di studenti e docenti. “Io alcune volte sono stato invitato a Marsala a parlare pochi anni dopo (le stragi, ndr) e ho visto salire sul palco dei ‘gattopardi’, parlando di Falcone e Borsellino come eroi.