Mega-truffa ad un’anziana | si fingono addetti delle poste e le svuotano il conto di 145 000 euro

Le truffe agli anziani sono tra le piaghe più riprovevoli dell’attuale società, messe a segno da persone crudeli e senza scrupoli che rubano alle persone anziane i risparmi di una vita messi da parte per la vecchiaia, approfittando della loro vulnerabilità e della loro fragilità. Col tempo itori si sono “specializzati”, organizzandosi in bande sempre più strutturate o addirittura in “aziende familiari”, come il caso del padre e dei figli nel napoletano che hanno guadagnato 70.000con l’ormai tristemente notadel finto carabiniere. Recentemente è stata messa a segno un’altra, ma i responsabili sono stati smascherati. Si tratta di 6 persone, 3 finite ai domiciliari e altre 3 indagate a piede libero, che si sarebbero fintedel servizio antifrodeagli occhi di, con il solo intento di ottenere il suo pin e accedere al suocorrente.