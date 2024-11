Quotidiano.net - Marinese (Confindustria), pesa stratificazione norme ambiente

"Per rilanciare i processi di risanamento e reindustrializzazione, nel pieno rispetto della sostenibilità, oggi più che mai si rendono necessarie misure incisive sul fronte della semplificazione normativa. Lanormativa ambientale è un ostacolo alla competitività", avverte il vicepresidente diper l'organizzazione e i rapporti con i territori e le categorie, Vincenzo, da un confronto cheCisha portato sul palco di Ecomondo a Rimini "Ci vuole un patto civile tra pubblico e privati, con l'obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia tra le amministrazioni e il tessuto produttivo che miri a sciogliere le criticità, accelerando le procedure autorizzative - dice- . Il dl, attualmente in fase di conversione, va in questa direzione ma è importante potenziarlo nell'ottica di eliminare oneri ingiustificati a carico delle imprese e dare un forte impulso agli investimenti".