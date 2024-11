Ilfattoquotidiano.it - Marcell Jacobs torna al lavoro: “I metodi di Rana stanno dando i frutti. Vi spiego dove posso migliorare, poi me la giocherò con tutti”

“È vero che non ho confermato l’oro olimpico del 2021, ma con il tempo che ho fatto nei 100 metri più veloci della storia sarei salito sul podio in tutte le precedenti Olimpiadi“. L’esperienza di Parigi 2024 è ormai alle spalle e dopo più di sei mesiha ripreso ad allenarsi nel suo “quartier generale” in Florida all’Hodges Stadium di Jacksonville. Nonostante non sia arrivata la medaglia olimpica, il velocista italiano è convinto di aver intrapreso la strada giusta perre ai livelli dell’oro di Tokyo. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport,ha parlato delle sue sensazioni, del programma che lo attende e degli obiettivi che si è posto. “nella fase di transizione tra i 15 e i 25-30 metri, poi me lacon“, ha dichiarato l’italiano.ha poi raccontato di come ha trascorso quest’ultimo periodo prima dire ad allenarsi: “In queste ultime settimane devo dire che mi sono goduto la famiglia, siamo stati in vacanza alle Hawaii, un posto tanto bello quanto caro: non ci tornerei”, ha ammesso l’atleta.