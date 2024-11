Oasport.it - LIVE Real Madrid-Milan 1-2, Champions League calcio in DIRETTA: Ancelotti prova le carte Camavinga e Brahim Diaz

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA50? Ma che partita di Morata. Più a centrocampo che in attacco, sempre a prendersi la palla e a creare densità in mezzo al campo. 49? Non deve perdere il coraggio l’11 di Fonseca. Va bene chiudersi e difendere ma non deve mancare il carattere del primo tempo. 48? A terra Theo Hernandez dopo lo scontro con. Solo un fastidio alla spalla, già in piedi l’esternoista. 47? Palla incredibile di Modric che trova però Bellingham in fuorigioco. L’attaccante aveva sprecato di sinistro calciando male la palla. 46? Cisempre e solo Vinicius. Da fuori, il tiro finisce nelle braccia di Maignan. 22:09 Partito il secondo tempo! 22:07 Doppio cambio per: dentro, fuori Valverde e Tchouameni. 22:07 Stanno rientrando le squadre in campo.