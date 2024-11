Oasport.it - LIVE Lilla-Juventus 1-0, Champions League calcio in DIRETTA: francesi avanti dopo 45?

Leggi tutto su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.50 Duplice fischio. Il Lille chiude in vantaggio il primo tempo grazie alla rete di David. 45+3? Yildiz serve Vlahovic che di prima cerca l’inserimento di Thuram. Il pallone è però troppo forte e termina sul fondo. 45+3? Yildiz cerca con il tacco Cabal. Non si fa sorprendere Mandi che chiude in rimessa laterale. 45+3? Controllo con un braccio di David. Laha meno di 1 minuto per tentare un ultimo attacco ma dovrà attraversare tutto il campo. 45+2? Fallo di Yildiz ai danni di Angel Gomes. L’arbitro concede il vantaggio ma sull’errato passaggio di Mandi ferma il gioco tornando sui propri passi. 45+1? Rimpallo tra Gudmundsson e Locatelli che scaturisce una rimessa laterale per la. 45+1? Saranno 3 i minuti di recupero. 45? La rimessa laterale serve Zhegrova, che salta il primo marcatore ma viene chiuso dall’attento raddoppio bianconero.