L’edilizia sostenibile, una via necessaria per il futuro delle città italiane

Oggi, l’Italia si trova di fronte ad un bivio cruciale per ilsuee del suo patrimonio edilizio. L’urbanizzazione crescente e l’urgenza climatica, con le continue sciagure che si abbattono sul nostro territorio, richiedono un approccio strutturale che coinvolga sia il pubblico che il privato, con un obiettivo chiaro: trasformare il nostro modo di costruire e riqualificare gli spazi urbani, rendendoli sostenibili, inclusivi e resilienti. Questo percorso ci permette non solo di affrontare i cambiamenti globali, ma di cogliere le opportunità di sviluppo che ci attendono. L’impatto della sostenibilità edilizia non riguarda solo l’ambiente, ma anche l’economia e il benessere sociale. Secondo le Nazioni Unite, entro il 2050, il 68% della popolazione mondiale vivrà in aree urbane, richiedendo interventi significativi per evitare che l’espansioneporti con sé degrado e disuguaglianze.