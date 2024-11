Lanterns | il cattivo di potrebbe essere rivelato… e potrebbe diventare il grande cattivo del DCU – Possibili SPOILER

Leggi tutto su Cinefilos.it

: ildirivelato. eildel DCU –ha messo insieme un cast impressionante che finora comprende Kyle Chandler nel ruolo di Hal Jordan, Aaron Pierre nel ruolo di John Stewart, Garret Dillahunt e Kelly Macdonald. Secondo quanto riferito, Chandler ha firmato solo per questa serie e per nessun film, il che suggerisce chesarà il punto di arrivo della storia di Hal nel DCU. Tuttavia, vista la minaccia che lui e Johnro affrontare nella serie, la cosa comincia ad avere senso. Come ricorderete, quando la serie HBO è stata annunciata, Gunn ha detto che “si inserisce nella storia generale che stiamo raccontando nei diversi film e show televisivi. Troviamo questo orrore antico sulla Terra. E questi ragazzi sono fondamentalmente, sapete, dei superpoliziotti del distretto terrestre”.