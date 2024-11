Lanazione.it - La violenza sessuale e il video. Striscione in piazza, slitta la sentenza

I giudici della Corte d’Appello di Firenze hanno respinto la richiesta di concordato presentata dai legali di uno dei due ragazzi pistoiesi accusati di aver stuprato e poi ripreso con unsul cellulare una minorenne. I fatti sarebbero avvenuti in un vicolo del centro storico di Pistoia, nell’agosto del 2020. All’epoca della vicenda i due ragazzi erano poco più che maggiorenni. Le indagini, dopo la denuncia alla polizia, erano state coordinate dal sostituito procuratore Giuseppe Grieco, poi il caso è passato al Tribunale di Firenze, in quanto oltre al reato diera contestato anche quello della produzione e diffusione di materiale pedo-pornografico: ildella ragazzina abusata sarebbe stato trovato nella memoria del cellulare di uno dei due giovani. In primo grado, le condanne erano state di 2 anni e 4 mesi (valutato il minore coinvolgimento) per uno dei giovani, difeso dagli avvocati Andrea Mitresi e Gabriele Bordoni, e di 3 anni e 2 mesi per l’altro, difeso dagli avvocati Michele Passione e Cecilia Turco, che avevano poi presentato una richiesta di concordato per beneficiare di una riduzione di pena, chiedendo che venissero riconosciute le attenuanti generiche nella loro massima estensione, così da arrivare a una condanna a due anni e sei mesi.