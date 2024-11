Sport.quotidiano.net - Il protagonista. Onofri, il difensore con il vizio dell’assist. Sua l’impronta su tre gol: "Azioni che proviamo»

Matteo, che di ruolo fa il, è stato forse il principaledel successo giallorosso al Lungobisenzio di Prato contro la Zenith Prato. Nel 5-0 rifilato alla matricola toscana, il ventenne ‘centrale’ ex San Marino, ha messo la firma sugli assist dei primi 3 gol. Suoi, dunque, gli ultimi passaggi per la doppietta di Manuzzi e per la rete di Lo Bosco: "Mi ha fatto molto piacere aver potuto aiutare la squadra nei primi 3 gol che, probabilmente, sono stati anche i più importanti per indirizzare la partita nel binario giusto. D’altronde sono situchein allenamento. Soprattutto il primo gol di Manuzzi è una verticalizzazione che cerchiamo di riprodurre spesso in allenamento ed è venuta bene, perciò siamo davvero contenti". L’avvento di Marchionni sulla panchina giallorossa sta dando frutti copiosi: "Analizzando il nostro ‘storico’ con mister Marchionni – ha proseguito– abbiamo rilevato che, nelle prime partite disputate, eravamo stati poco pericolosi anche nell’attacco della profondità e nel riempire l’area di rigore.