Il progetto Leao è fallito | Milan demolito prima del Real

Ilall’esameMadrid, arriva già la bocciatura per i rossoneri e perdel fischio d’inizio: altre dichiarazioni che inchiodano il portoghese e il club Serata di gala per ilin Champions League, appuntamento al ‘Bernabeu’ contro ilMadrid per una sfida che evoca ricordi storici ed epici. Ma un match che il Diavolo approccia in un momento di particolare difficoltà, partendo nettamente sfavorito nel pronostico. “Il”:del– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) La squadra rossonera si appoggia a Rafa, sperando in una grande serata del suo numero 10. Chiamato a confrontarsi con i ‘Galacticos’ e soprattutto con Vinicius, che potrebbe essere il suo punto di riferimento. Il brasiliano è riuscito in quel salto di qualità che al portoghese ancora non è riuscito.