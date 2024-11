Ilrestodelcarlino.it - Il grido di Cavazzoli: "Fate vie alternative o qui sarà caos totale"

Pieve,e Roncocesi. Ma anche Cavriago e, a cascata, tutti i paesi confinanti con Reggio da quel lato: è lunga la lista delle zone che andranno inevitabilmente incontro a disagi concreti con il cantiere in partenza in via Marx, con un anno di anticipo, che prevede la demolizione del ponte e la realizzazione del sottopasso. La bretella, però, che servirebbe da ’sfogo’ al traffico, costituendo l’alternativa, dovrebbe essere pronta non prima della primavera. E i residenti non ci stanno. "Questo significa che qui non si vive più", scandisce Lorenza Riva insieme con il marito Offerto Bonacini. Abitano proprio in via Rinaldi, la strada, si teme, chela più colpita dall’intera operazione in termini di flusso del traffico, disagi e rumore. "Siamo preoccupatissimi – sottolineano i coniugi –, già ora la quantità di traffico al mattino è improponibile, un delirio.