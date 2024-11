Sport.quotidiano.net - I valori dello sport. Educazione e ambiente: torna il progetto ’Io Tifo Pulito’

Si rinnova la collaborazione tra Pallacanestro Reggiana e Iren. Insieme a “Scuola di”, le due realtà hanno rilanciato “IoPulito”,già attivo dal 2019 sul territorio reggiano e rivolto a scuole primarie e secondarie. Negli anni quest’iniziativa ha offerto a numerosi studenti l’opportunità di entrare in contatto con una realtàiva professionistica come quella di Pallacanestro Reggiana, con incontri a cui partecipano anche i giocatori, beniamini dei più giovani. Inoltre, grazie alla proficua collaborazione di Eduiren, ilsi propone di sensibilizzare i giovani su temi fondamentali come il rispetto per l’, la sostenibilità e la raccolta differenziata. Tematiche che, mai come nel 2024, non sono solo attuali, ma necessarie per la salvaguardia del pianeta in cui viviamo.