Ilrestodelcarlino.it - I ringraziamenti dell’Avezzano all’Atletico Ascoli

Il giorno dopo la gara sospesa contro l’Avezzano a causa del grave infortunio capitato al portiere e al difensore, tutte le preoccupazioni sono state rivolte allo stato di salute dei due atleti usciti dal Don Mauro Bartolini di Monticelli comunque coscienti. E’ stata la società abruzzese a comunicare lo stato dei suoi due calciatori. "Le condizioni dei nostri ragazzi sono discretamente buone – è stato scritto in un comunicato – Sono vigili e coscienti. Sono stati trattenuti per ulteriori accertamenti. Tac e lastre hanno scongiurato la presenza di emorragie e fratture. Attendiamo fiduciosi l’esito degli ulteriori esami. Superato il trauma dello spavento di ieri, ci corre l’obbligo, oltre il piacere, di ringraziare in primis la dottoressa Roberta Danieli, rapida nell’intervenire scongiurando il peggio, e successivamente il presidente dell’AtleticoGraziano Giordani, il direttore sportivo Mario Marzetti e tutti i dirigenti e collaboratori dell’Atleticoper la disponibilità, la vicinanza e l’assistenza offerta Un augurio speciale di pronta ripresa per i nostri ragazzi.