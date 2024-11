Movieplayer.it - Grande Fratello: Jago eliminato ma Clayton resta, Shaila piange senza lacrime, tre concorrenti in nomination

Leggi tutto su Movieplayer.it

Serata surreale al reality show, con l'eliminazione di uno deipiù apprezzati della Casa e l'ingresso di Alfonso D'Apice, ex partecipante di Temptation Island. Ieri, 4 novembre, è andata in onda l'undicesima puntata del, condotta da Alfonso Signorini. Il reality show ha visto l'uscita di Iago Garcia,dal televoto. L'attore spagnolo è stato uno deipiù apprezzati di questa prima parte del programma. Francesca Petagna ha assistito, come temeva, all'ingresso di Alfonso D'Apice, il suo ex compagno, che aveva lasciato al termine di Temptation Island. Riassunto dell'undicesima puntata delLa prima parte del nuovo appuntamento del reality show, si è concentrata sulla complicata relazione trae Lorenzo e il resto della Casa. Tornati dalla Spagna come coppia, .