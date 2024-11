Metropolitanmagazine.it - Goldrake torna dopo quasi 50 anni

Nel 2025 sarà possibile rivedere sul piccolo schermo. A distanza di quarantanovedall’esordio giapponese dell’anime, trasmesso poi in Italia con enorme successo a partire dal 1978, la Rai porta a Lucca Comic & Games – in anteprima – “U” (titolo originale “Grendizer U”) reboot della serie animata degliSettanta “UFO Robot”, basata sul manga creato da Go Nagai. Su iniziativa della Rai – che ha acquisito i diritti dalla società francese Mangouste Anim che detiene la distribuzione della serie prodotta dallo studio GAINA – il principe Duke con il robotno prossimamente su Rai 2 dal 6 gennaio in prima serata. Già presentato in anteprima a Lucca Comic & Games, ‘U’ (titolo originale ‘Grendizer U’) è il reboot della serie animata degliSettanta ‘UFO Robot’, basata sul manga creato da Go Nagai.