Gli Usa a un passo dal voto Trump alza ancora i toni | Vorrei Kamala Harris sul ring con Mike Tyson – Il video

«Mettetesulcon. Sarà interessante». È solo l’ultima delle tante affermazioni provocatorie e violente affermate da Donaldcontro l’avversaria democratica,. Un’uscita infelice di cui si è fatto portavoce nel corso di un comizio in Pennsylvania agli sgoccioli della sua campagna elettorale. Tra dichiarazioni volutamente ambigue e battute cariche di provocazione, l’ex presidente ha sferzato un’altra delle sue dichiarazioni controverse, suggerendo – con un tono che lasciava intendere un’ironia solo apparente – che sarebbe «interessante» vedere la vicepresidenteconfrontarsi sulcon un avversario decisamente impegnativo: il pugile. Le uscite aggressive diUn’affermazione che si aggiunge a una serie di esternazioni aggressive che hanno caratterizzato gli ultimi giorni (e non solo) della campagna elettorale, conche, in varie occasioni, ha evocato immagini di violenza nei confronti di avversari politici e dei media.