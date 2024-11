Dailyshowmagazine.com - Giovanni Criscione e “La Strage di Modica”: Un Viaggio Storico nell’Italia del 1921

Loriporta alla luce uno degli episodi più drammatici e meno conosciuti del primo dopoguerra italiano nel suo libro Ladi, 29 maggio: un caso irrisolto di cento anni fa. Il volume, che ha vinto il premio letterario internazionale “Il vento dei Calanchi”, ricostruisce dettagliatamente i fatti avvenuti a, in Sicilia, durante un periodo di grande tensione politica e sociale, noto come “biennio rosso”. Ladi: Un Massacro di Classe Il 29 maggio, nel contesto delle lotte contadine per la terra nel sud-est della Sicilia,divenne teatro di unain cui persero la vita diversi manifestanti. Gli anni immediatamente successivi alla Prima Guerra Mondiale furono caratterizzati da violenze e tensioni politiche, con la popolazione contadina che chiedeva riforme agrarie e giustizia sociale.