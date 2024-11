Ilrestodelcarlino.it - Forlì, un manager per il Ridolfi

, 5 novembre 2024 – È un momento di grande fermento per l’aeroporto di: l’apertura a nuovi partner formulata dal vicepresidente Ettore Sansavini, l’offerta da parte di un fondo di investimento italiano, e anche la trattativa – che viene descritta come avanzata, quasi sul punto di essere conclusa – per un nuovo. Il ruolo era vacante dal 15 settembre, primo giorno senza Andrea Gilardi, colui che ha lanciato i progetti GoToFly e GoToTravel.sarebbe vicinissima ad Alexander D’Orsogna: nato a New York, compirà 50 anni tra pochi giorni, ha doppia cittadinanza (americana e italiana), con origini pugliesi. Nei suoi studi c’è anche un master dell’Università di Bologna. Soprattutto, però, dal 1° settembre 2022 è amministratore delegato dell’aeroporto ‘Raffaello Sanzio’ di Ancona.