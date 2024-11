Concordato Fiscale verso una nuova apertura Oltre 13 miliardi di euro già incassati

Panorama.it - Concordato Fiscale verso una nuova apertura. Oltre 1,3 miliardi di euro già incassati

Servono soldi e ilvala ri. Le prime stime parlano di incassi per1,3diper lo Stato e così si accelera e si fa concreta la possibilità di unafinestra, fino al 10 dicembre) per consentire di aderire ai contribuenti che finora non l’hanno fatto. C’era tempo fino al 31 ottobre per aderire e ci sono i primi numeri. Hanno detto sì500mila partite Iva, tra soggetti ISA (indicatori sintetici di affidabilità) e forfettari, secondo i primi dati del Ministero dell’Economia e dell’Agenzia delle Entrate. Il viceministro dell’Economia Maurizio Leo in un’intervista al Sole 24 ore ha parlato di 1,3didi incasso. Il 15% dei contribuenti soggetti a pagella(circa 405mila su 2,7 milioni) ha aderito, manifestando la volontà di migliorare il proprio rapporto con il Fisco.