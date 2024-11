Cultweb.it - Come si elegge il presidente americano? Quello che c’è da sapere sull’Election Day 2024

Oggi, 5 novembre, cade l’Election Dayche stabilirà il prossimodegli USA. A contendersi il ruolo di nuovo capo della Casa Bianca saranno il repubblicano Donald Trump e la democratica, nonché viceattuale, Kamala Harris. Il testa a testa è serratissimo, ma la palla passa ai cittadini. Masi fa a votare edi fatto viene eletto il? Il sistema elettoraleè piuttosto complesso. Ed è diverso dal nostro metodo di votazione. Partiamo col dire che non saranno i cittadini adre il prossimo, ma i cosiddetti “grande elettore”. Inoltre, ogni Stato, contea e città gestisce il voto in maniera diversa. Le presidenziali si tengono ogni 4 anni. Ognipuò ottenere un massimo di due mandati. Elettrici ed elettori,detto, scelgono a livello statale un gruppo di grandi elettori, il cui numero varia in proporzione alla popolazione di ogni singolo Stato.