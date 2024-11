Dilei.it - Chi è Alessandro Egger, l’ex bambino Kinder oggi famosa Drag Queen

Il suo voltolo conosciamo tutti, lo abbiamo visto spesso tanto quanto abbiamo guardato negli occhi il nostro compagno di banco alle elementari. È suo il sorriso che si apriva, candido, sulla confezione dei cioccolatini più amati dai bambini di tutta Europa.fu l’arcinoto “della”.è cresciuto, uomo fatto e finito, è un affermato modello e un attore esperto e, per passione, anche una. C’è anche lui tra i concorrenti de La Talpa 2024., ex33enne, nasce nel 1991 a Belgrado, in Serbia, paese da cui la sua famiglia fugge a causa della guerra. A sei anni arriva in Italia, a Como, dove rimane fino ai 19 anni, quando si trasferisce a Milano per motivi di lavoro. Seppur la sua carriera inizia appenaquando, ancora 13enne, diventa il volto della barrette, sostituendo il celebre Guenter Euringer che dei dolcini fu simbolo per oltre tre decenni.