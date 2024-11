Dailymilan.it - Calciomercato Milan, la voglia di vendetta di Theo Hernandez con il sogno di riprovarci…

Leggi tutto su Dailymilan.it

ritrova il suo Real Madrid, che lo scaricò: tra rinnovo e ildi riprovarci sarà una partita specialeritrova il suo Real Madrid nella sfida di Champions valevole per il quarto turno della competizione europea. Ladi dimostrare del terzino francese sarà enorme, visto che proprio i Blancos avevano “scaricato” il giocatore, che arrivò ao nell’estate del 2019. Da quella data sono cambiate tante, tantissime cose e oggiè diventato il capitano del(quando non c’è Calabria). Una scommessa persa da parte della società spagnola, che decise di non dare tempo al terzino e lo mandò prima in prestito alla Real Sociedad e poi ala titolo definitivo. Il rapporto trae il Real, però, non sbocciò mai e i numeri parlano di solamente 23 presenze complessive sotto la gestione Zinedine Zidane.