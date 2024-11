Lapresse.it - Alluvione Spagna, caos dispersi a Valencia. Allerta a Barcellona

Il ministro dei Trasporti spagnolo Oscar Puente, uno dei fedelissimi del premier Pedro Sanchez, ha affermato che non si sta rendendo noto un numero ufficiale deiper “prudenza”. Isono quasi tutti nella zona di, mentre prosegue l’. “C’è una cifra che viene discussa nelle riunioni ed è piuttosto bassa, ma non siamo sicuri che questa cifra corrisponda alla realtĂ e vogliamo essere molto cauti”, ha affermato Puente in un’intervista a Cadena Ser. Il ministro ha sottolineato che si è parlato di 1.900Â, che “corrisponde al numero di segnalazioni” ricevute dai servizi di emergenza, che può essere spiegata con il fatto che “piĂą persone denunciano la scomparsa di una stessa persona” e che “ci sono molte persone che denunciano una scomparsa e poi non richiamano” i servizi di emergenza “quando il parente si fa vivo”.