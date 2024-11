Zonawrestling.net - WWE: Smentiti i rumors che volevano Becky Lynch chiedere 2M di dollari per il rinnovo

Leggi tutto su Zonawrestling.net

La prolungata assenza disi sta facendo sentire, The Man ha lasciato la compagnia lo scorso Giugno al termine del contratto. Le voci che sono circolate parlano di buoni rapporti trae la WWE ma le parole di Jonathan Coachman a Backstage Pass hanno smosso le acque. Le parole di Coachman l’ex intervistatore e telecronista della WWE ha sparato a zero su TKO e sulla loro politica risparmiatrice, nominando anchedicendo che non ha rinnovato perché TKO non gli garantiva l’importo che chiedeva. Ecco le sue parole: “Roman è sui 15-20 milioni die TKO non vuole pagare nessuno.. Poi c’è Cody Rhodes riportato sui 10-15 milioni, Seth che è la parte migliore di, si aggira tra i 3 e i 7 milioni. Quindi mi è stato detto che lei chiedeva più di 2 milioni all’anno e non glieli hanno dati.. Se l’avessero fatto sarebbe tuttora negli show e hanno un disperato bisogno di donne ora.