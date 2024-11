Zonawrestling.net - Wheeler Yuta: “Claudio Castagnoli mi ha ripreso quando trascuravo il mio fisico”

Leggi tutto su Zonawrestling.net

La carriera diha vissuto una crescita costante dal suo ingresso nel Blackpool Combat Club nell’aprile 2022. Da stella del circuito indipendente, è diventato una presenza fissa negli show della AEW e una figura centrale in diverse storyline legate alla stable. Il recente percorso nel BCC Nelle ultime settimane,ha continuato il suo percorso con la nuova versione del gruppo dopo la rivoluzione di Jon Moxley. La svolta heel ha visto il wrestler tradire Bryan Danielson a WrestleDream, arrivando a soffocarlo con un sacchetto di plastica e costringendolo a lasciare l’arena in barella. Il consiglio diIl Blackpool Combat Club è noto per essere un gruppo unito anche fuori dal ring, dove i membri si allenano insieme per migliorarsi costantemente.