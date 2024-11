Oasport.it - Volley, i migliori italiani della 6a giornata di Superlega: Zaytsev e Lanza non finiscono mai! Giannelli rientra e guida la rimonta di Perugia

6ªDISIMONE: Un rientro tumultuoso, il suo dopo un paio di settimane di stop forzato. Contro Civitanova impiega un set per ritrovare il ritmo giusto e poi, da grande direttore d’orchestra, alza l’asticella e i suoi da lì in avanti non sbagliano più una nota. Decisivo. ROBERTO RUSSO: Tra i “suonatori” dice ne è uno che difficilmente stecca, è il centrale azzurro che chiude la prova rocambolesca con Civitanova con 10 punti all’attivo, 2 ace, 3 muri e l’83% in attacco. YURI ROMANO’: C’è sempre in questa prima fase di stagione. Contro Milano, sua ex squadra, non c’è bisogno di strafare ma di mettere a terra palloni importanti. Chiude con 11 punti all’attivo, il 47% in attacco, due ace e due muri e contribuisce a riportare Piacenza sola in vetta alla classifica.