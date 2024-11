Quotidiano.net - Vincent Lindon: "Sono un attore di istinto. Ora vorrei un film italiano"

È emotivo, è istintivo, è passionale.vive con estrema intensità ogni momento. Era il padre vigile del fuoco, macho, ma amoroso e protettivo verso il figlio/figlia Alexia in Titane di Julia Ducourneau, Palma d’oro a Cannes. Era la guardia giurata del grande supermercato, costretto a denunciare e sorvegliare per tenersi stretto il lavoro, ne La legge del mercato, ilche gli valse il premio come migliora Cannes 2015.ha 65 anni, gli occhi chiari, la faccia ruvida da impunito, da attaccabrighe. Ma, lo capisci presto, ha un cuore immenso. Ha vissuto tante vite,. Un’infanzia borghese in Normandia, la madre innamorata della propria libertà, la famiglia che si sfascia, trauma infantile mai più ricomposto. I vent’anni con la voglia immensa di recitare, di affermarsi, di essere amato.