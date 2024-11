Sport.quotidiano.net - Vergara: "È un punto che sa di fame!"

"Questo è unche sa di!". Con questo commento, postato sulla propria pagina Instagram al termine della rimonta con il Bari, Antonioè andato alle radici della prestazione della Reggiana che dopo il blackout all’inizio della ripresa ha saputo reagire e strappare un pareggio che vale oro. Oltre al punticino, infatti, i granata sono riusciti a trovare qualcosa di buono in fondo al sacco, circostanza dove fin qui avevano sempre fallito. Per la prima volta in questo campionato, infatti, la squadra di Viali ha saputo andare a prendersi un risultato utile riparando da una situazione di svantaggio. Una cosa mai vista nelle undici gare precedenti e che iniziava a diventare un vuoto di sceneggiatura preoccupante. Tutto l’ambiente - una volta finito sotto nel punteggio - era ormai rassegnato a perdere la partita.