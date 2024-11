Lanazione.it - Un’altra aggressione al pronto soccorso, insulti e spinte a due operatrici

Leggi tutto su Lanazione.it

Siena, 4 novembre 2024 –aldell’ospedale di Nottola, a Montepulciano. E’ accaduto martedì scorso, intorno alle 13. Nulla era trapelato riguardo all’episodio, a sollevare il velo sull’accaduto è stata soltanto ieri la Funzione pubblica Cgil con una nota dove chiede all’Asl Toscana Sud Est “migliori soluzioni tecniche ed organizzative”. L’Azienda sanitaria ieri non è intervenuta, dopo la segnalazione del sindacato. Ma nelle prossime ore certo farà chiarezza e quanto accaduto sarà più chiaro. Così come le eventuali conseguenze dell’. Da una prima ricostruzione il fatto sarebbe avvenuto martedì 29 ottobre, intorno alle ore 13.L’accompagnatore di una paziente, si trattava di un aprente, ha dato in escandescenze perché voleva che venisse subito visitata.