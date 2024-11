Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 04-11-2024 ore 20:10

dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione Spagna in apertura di giornale arriva finalmente una buona notizia Dopo il disastro causato dalle inondazioni a Valencia e dintorni l’ecatombe annunciato all’interno del parcheggio del centro commerciale nel comune di andai a te non ti è verificata le 50 auto presenti e selezionate non è stata trovata nessuna vittima l’assicurato Il portavoce della polizia nazionale di bilancio resta di 217 morti il maltempo Tuttavia continua a far paura con una nuova allerta Rossa lanciata dalla Protezione Civile con messaggi per piogge torrenziali che dalle prime ore del mattino hanno colpito la catalogna La Provincia di Barcellona sono stati interrotti i collegamenti ferroviari regionali dal gestore del future e sono stati inviati almeno 17 voli dall’aeroporto di El Prat di Barcellona fermi anche i treni regionali ieri la rabbia dei cittadini a Valencia esplosa contro Re Felipe la regina Letizia in visita a mezzanego dall’alluvione ora non abbiamo la pagina dedicata al voto negli Stati Unitibattute di una campagna elettorale intensa le tue tensioni potrebbero non concludersi con i risultati ufficiali i prof Boys di estrema destra vicino al candidato repubblicano Donald Trump dagli organizzatori dell’ assalto a Capitol Hill e si sta mobilitando per lanciare accuse di brogli elettorali nel caso in cui a vincere sia kamala Harris proprio nelle scorse ore ha ricordato quando Nel 2020 Luna accetta la sconfitta contro Joe biden non avrei dovuto lasciare la casa bianca dopo il voto non avrei dovuto andarmene ha dichiarato non hai imparato la lezione ma imparerà domani e replicato il candidato vice di kamala Harris Teen Wolf al momento Secondo l’ultimo sondaggio di i bici Intanto ne avanti in cinque dei 7 stati in ospedale Sta molto aperta in Pennsylvania Nevada Michigan e Wisconsin a sorpresa che vola in Iowa proprio iniziare la giornata con un comizio del nord carolaina poi si sposterà in Pennsylvania per 220 a righe Pitbull chiuderà la giornata con una manifestazione a Grand rapids Michigan che canale è il riso sarà nel pomeriggio a Pittsburgh in Pennsylvania poi chiuderà la campagna sempre nello stato in bilico con un comizio è un concerto a Philadelphia con Lady Gaga e Oprah Winfrey torniamo in Italia la manovra comincio ufficialmente la sua marcia in Parlamento con i partiti che si attrezzano per modificarla Corso Italia in pressing per prorogare il concordato fiscale la lega Punto a scappare anche quest’anno alla realizzazione dell’acconto IRPEF di novembre oggi parte anche la maratona del audizioni sindacati con fiducia consumatori torna a parlare di Campo Largo è leader di Italia viva Renzi senza il centro ricadiamo di Vittorio alla meloni e poi aggiunge non si vince senza rappresentare anche il mondo che il dirigente della Bettini sottolinea la necessità di un’alleanza elettorale A maglie larghe al quindi non basta il 30 al 35% Se si rimane da soli dice è lutto nel mondo della musica Quincy Jones uno dei produttori e compositori musicali di maggior successo del 900 è morto all’età di 91 anni con i media americani Jones è morto serenamente nella sua casa di Bel Air Los Angeles circondato dai suoi figli adesso fratelli dai familiari più stretti il tuo agente ha la CNN e la l’ultima notizia Grazie per averci seguito l’informazione torna alla prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa