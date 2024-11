Secoloditalia.it - Trattoria del Pesce – Roma

delVia Folco Portinari, 27 – 00151Telefono: 06/95945393 Sito Internet: www.del.it Tipologia: tradizionale Prezzi: antipasti 14/25€, primi 20/25€, secondi 20/35€, dolci 8€ Chiusura: Lunedì OFFERTA Valido indirizzo in quel di Monteverde dove gustare una cucina di mare mediamente ben eseguita e non banale, con moderate concessioni alla creatività. Ladichiarata nel nome trova sicuramente riscontro nelle porzioni di primi e secondi, davvero abbondanti, meno nei prezzi che sono da ristorante di livello e che ci fanno essere meno indulgenti su alcune incertezze riscontrate in occasione della nostra ultima visita, da qui il lieve calo di voto.